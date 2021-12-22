Зірковий дієтолог Світлана Фус розповіла про особливості прийому вітаміну D, а також про те, які вітаміни не можна приймати разом, щоб не нівелювати їх ефект.

Про те, як правильно приймати вітаміни, в коментарі для Clutch розповіла лікар-дієтолог Світлана Фус. Так, вона відповіла на хвилююче багатьох питання про те, чи варто пити вітамін D курсом з метою профілактики.

"Піти поприймати чого-небудь не потрібно. Хочу сказати, що зараз у світі є кілька тенденцій у цьому напрямку. Одні кажуть, що потрібно його вимірювати і додавати обов'язково, інші - що не треба нічого цього робити, тому що якщо симптомів дефіциту немає, то, власне, і немає сенсу його приймати", - поділилася Фус.

Дієтолог уточнила, що дефіцит вітаміну D дуже складно, тому що немає якоїсь специфіки. Так, на його брак в організмі може вказувати підвищена ламкість кісток, проте помітити її складно, якщо не ламати кінцівки.

За словами Фус, існують непрямі методи, але найпростіше, що можна зробити - здати аналізи, подивитися, скільки вітаміну D в організмі і для себе вже вирішити. У той же час, дієтолог додала, що вирішувати, яке дозування потрібно призначити або не призначати взагалі цей вітамін, повинен лікар.

Фус також розповіла про існування так званих антивітамінів.

"Антивітаміни - це речовини, які нейтралізують дію вітамінів. Простими словами, є вітаміни , які один з одним "змагаються", тобто один вітамін є антивітаміном іншого. Є мінерали, які точно також поводяться. Є просто речовини, які руйнують вітаміни. І це в природі зустрічається дуже часто. Тому, якщо дуже сильно морочитися з цього приводу, то ми повинні сісти і розібратися, які вітаміни з якими приймати не можна, які речовини можуть руйнувати вітаміни, які ліки ці вітаміни можуть руйнувати", - розповіла дієтолог.

Вона зазначила, що аскорбінова кислота, наприклад, може зруйнувати вітамін В12, тому їх спільний прийом не дасть ніякого ефекту.