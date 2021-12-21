Вже 26 польських виробників електроенергії та тепла повідомили про зниження рівня гарантованих запасів вугілля на складах.

Як пише Obozrevatel, про це йдеться в матеріалі Business Insider.

Це результат зростання попиту на вугільну енергію по всій Європі, обмежених можливостей видобутку на польських шахтах та неефективності залізничних перевізників.

Деякі ТЕС вимушені працювати не на повну потужність, щоб заощадити паливо на зиму. Польські енергетичні компанії запевняють, що мають план відновлення складських запасів, але терміни його реалізації багато в чому залежать від внутрішнього попиту на енергію та виконання зобов'язань постачальниками та перевізниками вугілля.

Нагадаємо, згідно з даними Міненерго України, станом на 21 грудня на складах українських ТЕС знаходиться 463 тис. т вугілля. З початку грудня запаси на державних ТЕС скоротилися на 15% - зі 120 до 104 тис. т., на приватних ТЕС ДТЕК навпаки зросли на 35% - з 240 до 324 тис. т.