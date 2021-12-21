Новинка від китайського автомобільного бренду Haval Shenshou вже з'явилася в українських дилерських центрах. Що з себе представляє кросовер.

За останні кілька років Китайська автомобільна промисловість зробила відчутний стрибок вперед: з відверто ненадійних і неякісних автомобілів китайські машини перетворилися в досить ходові і визнані багатьма автомобілістами машини. Нещодавно один з найпопулярніших китайських брендів заявив про надходження на український ринок нової моделі — Haval Shenshou. Про це повідомляє Інформаційний портал "автоцентр", писати Hyser.

Повідомляється, що на українському автомобільному ринку відбулося поповнення — кросовер китайської компанії Haval під назвою Shenshou, назва якого перекладається як "Монстр". Компанія заявила, що відкрила заявки на попереднє замовлення і озвучила вартість машини — 20 700 доларів.

Новий китайський кросовер виконаний у вельми оригінальному і сучасним дизайном. Фірмовими особливостями " Хавала "є велика радіаторна решітка і" примружена " головна оптика. У зовнішності нової моделі знову використані ці риси. Крім того, можна відзначити набирають серед автовиробників висувні ручки дверей і розділений на дві частини спойлер.

За габаритами Shenshou можна порівняти з іншим азіатським кросовером, що користується популярністю в Україні — Kia Sorento. Колісна база "китайця" дорівнює 2 800 мм, Довжина — 4 780 мм, ширина — 1890 мм, а висота — 1675 мм.

Під капотом новинки встановлюється тільки один двигун-1,5-літровий бензиновий атмосферник, який розвиває потужність до 184 к.с. у комбінації з двигуном працює 7-ступінчастий "робот". "Монстр" поставляється в двох варіантах приводу — переднім і повним. Передбачається, що через деякий час після дебюту моторну лінійку Shenshou доповнить ще й гібридна силова установка.