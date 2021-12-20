Ані Лорак вразила виглядом з кучерявою шевелюрою на концерті "Різдво з Григорієм Лепсом" - зірку стали порівнювати зі знаменитою співачкою Тіною Тернер.

Вона завжди створює видовищні шоу, намагається бездоганно виглядати, а її пісні на перших рядках хіт-парадів, пише hyser.ua. Але ж якихось 20 років тому Кароліна Куєк була нікому не відомою дівчинкою з українського провінційного містечка.

Ані Лорак з тих людей, які за будь-яких обставин зберігають променисту посмішку і блиск в очах, а природна привабливість і магнетизм дозволяють їм виглядати розкішно. 19 грудня на святковому концерті "Різдво з Григорієм Лепсом" Ані Лорак здивувала новим образом.

І справа тут зовсім не в черговому "голому платті", яких у знаменитості сотні. На цей раз знаменитість зважилася на зміну зачіски.

Так, Ані Лорак не раз зістригала чубок, нарощувала локони, частково освітлювала пасма, слідуючи модним тенденціям. А ще вона використовувала начісування, голлівудські локони, збирала стильні пучки і застосовувала ретро-зачіски. Ось тільки цього разу зірка змінила імідж кардинально, згадавши, мабуть, своє дитинство.

І правда, юна Кароліна до знайомства з продюсером Юрієм Фалесою носила розпущене кучеряве волосся, довжиною до плечей, щоб легше було впоратися з неслухняною копицею. А ще Лорак носила густу чубок, яку зачісувала на бік.

А ось на останньому концерті артистка вразила тонкою талією, рельєфними стегнами, а також незвичайно пишною зачіскою. Брюнетка з пишною копицею кучерявого волосся позувала в гримерці в чорному блискучому боді і в чоботях-панчохах На платформі.