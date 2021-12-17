Незвичайне ретро-авто показали в Мережі. "Волга" простояла в гаражі три десятки років і збереглася в ідеальному стані.

По країнах колишнього Радянського Союзу розкидано величезну кількість так званих "капсул часу", автомобілів, які в певний момент свого" життя " були забуті або залишені в гаражі і зберігалися там багато років. Стан таких автомобілів буває різний, проте досить велика кількість капсул має малий пробіг, за рахунок чого високо цінуються цінителями радянського автопрому. Є, однак, екземпляри, який навіть на тлі інших капсул часу здаються винятковими. Про такий автомобіль розповіли на YouTube-каналі "Roma Urraco", писати Hyser.

Так, в одному з населених пунктів Львівської області був виявлений унікальний автомобіль, причому унікальний відразу за кількома критеріями. В першу чергу примітно те, що це так звана перехідна модель між ГАЗ-24 і ГАЗ-2410, яка випускалася всього один рік. Іншим моментом є ідеальний стан автомобіля.

Цю машину 35 років тому купив чоловік, який в ті роки був начальником таксопарку. У той час як багато капсули часу купувалися для того, щоб на них їздити, але по ряду причин виявлялися покинутими, цей автомобіль чоловік купив, щоб потім подарувати своїй дочці, проте їй автомобіль не знадобився, так що тепер він належить онукові, який автомобіль вирішив продати.

Дану "Волгу" без сумнівів можна назвати самим добре збереженим екземпляром ГАЗ-24 на всьому пострадянському просторі. Її пробіг становить всього 29 кілометрів, тобто відстань від магазину, де була куплена машина, до будинку власника. На перший погляд може здатися, що автомобіль виглядає не так вже й добре, проте це всього лише заводський консервант — віск, який припав пилом.

Автомобіль зберігався цілих 35 років в досить хороших умовах, через що у нього як і раніше блищить кожен гвинтик. Єдиним мінусом є те, що в салоні почала поширюватися цвіль, проте це, як зазначив автор ролика, дуже легко виправляється.

Таким чином, дана "Волга" є воістину унікальним екземпляром, який гідний стати не тільки прикрасою для чиєїсь колекції, але і ідеальним музейним експонатом.