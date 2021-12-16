Українська співачка Тіна Кароль знайшла новий спосіб звернути на себе увагу. Зірка сколихнула спокусливими фото на презентації свого чергового мерча.

Нещодавно Кароль випустила в колаборації з українським брендом нижньої білизни колготки, на яких вибиті назви популярних пісень співачки – «Скандал» і «Красиво». Знімки з презентації співачка опублікувала на своїй сторінці в мережі Instagram, пише Hyser.

Колготки з написом «Красиво» виконані в іншому стилі, більш молодіжно, більш химерним шрифтом. Заради їх презентації Кароль одягла Шкіряний боді, який вигідно підкреслив соковиті форми співачки, оголив декольте, і показав неймовірно стрункі ноги в ультрамодних колготках.

Шанувальники оцінили яскраві фотографії улюбленої співачки, і написали безліч коментарів.