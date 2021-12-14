У рамках естонсько-української програми «Стійка Україна», 8 міст приймуть участь у кризових навчаннях, повідомляє прес-служба МВС.
Так, заступниця міністра МВС Мері Акопян провела зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Каймо Кууском та Радником Президента Естонії з питань безпеки Лііс Муре.
Мері Акопян розповіла, що за результатами зустрічі у січні 2022 року буде підписаний Меморандум про співпрацю між МВС України та Міжнародним центром оборони і безпеки Естонії (ICDS) в рамках естонсько-української програми «Стійка Україна».
"Планується, що НПУ, НГУ, ДСНС, ДПСУ спільно з представниками місцевих адміністрацій, СБУ та ЗСУ візьмуть участь у міжсекторних кризових навчаннях, що пов’язані з національною стійкістю у розрізі інформаційної безпеки, кризової та стратегічної комунікації", - зазначає Мері Акопян.
За словами чиновниці, заходи проведуть у 8 містах України: Маріуполі, Сумах, Херсоні, Миколаєві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.
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Акопян наголошує, що запозичений досвід сприятиме ефективній взаємодії між владою, силовим блоком, громадськими активістами, ЗМІ та лідерами суспільної думки.
Крім того, під час зустрічі була обговорена співпраця у напрямку стратегічних комунікацій. Естонська сторона підтвердила готовність направити до міністерства внутрішніх справ України експерта з питань стратегічних комунікацій МВС Естонської Республіки для проведення тренінгів та консультацій.
Окремим питанням були міграційна криза на польсько-білоруському кордоні, а також співробітництво у сфері захисту границь та протидії гібридним загрозам.
За результатами зустрічі заступниця міністра подякувала естонським партнерам за незмінну позицію та постійну підтримку, спрямовану на розвиток і реформування системи МВС України.