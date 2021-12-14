"Я тут дещо назнімала в Абу-Дабі️ ️ знімав не син, не переживайте, а штатив. Зате син пірнав у басейн, коли від штатива відлетіла гайка і він перестав тримати телефон☺️так що майже сімейний підряд " - розповіла Анфіса Чехова.
Однією з перших публікацію Анфіси Чехової прокоментувала співачка Тетяна Терешина:
А потім до обговорення форм / моральних засад / манери поведінки Анфіси Чехової приєдналися інші користувачі соцмереж:
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До слова, фігура знаменитості нерідко стає предметом розмов в мережі. Зірка ТБ останнім часом помітно схудла і ходять чутки, що тут не обійшлося без допомоги пластичної хірургії. Хоча, сама теледива пояснила, що не робила ніяких операцій, а зайві кіло пішли завдяки тому, що вона знайшла внутрішню гармонію. До речі, за словами Анфіси Чехової, вона абсолютно не стежить за цифрами на вагах.