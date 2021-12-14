Щоб періодично збільшувати охоплення аудиторії, Анфіса Чехова ділиться з фоловерами ефектними кадрами і показує, чим нагородила її природа, пише Hyser.

Так, знаменитість показала, як відпочивала на закордонному курорті. Передбачивши колючі хейтерські зауваження з приводу того, хто робив фото, вона відразу дала відповідь злостивцям: