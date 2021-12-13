Українська популярна співачка Ані Лорак у своєму Instagram показала нові фото, зроблені під час виступу, на яких позує з новою зачіскою – каре з чолкою – і в бежевій мерехтливій сукні з глибоким декольте і вирізом на стегні.
Новий образ зірка приміряла для участі в "Золотому грамофоні", де отримала статуетку за пісню "Наполовину", пише Hyser.ua.
Спочатку Кароліна опублікувала пост з самої премії з фото, на яких позує в тій же сукні і накинутою поверх шубкою зі штучного пір'я.
"Щаслива, що у ваших серцях відгукнулася ця драматична історія! Золотий грамофон за пісню «НАПОЛОВИНУ» з альбому #ЯЖива 🏆
Спасибі авторам, які так тонко передали мої почуття і вам, мої дорогі слухачі, за те, що голосували❤️🙏 🏻", - написала артистка під фото.
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Пізніше в її профілі з'явилися знімки зі сцени. Лорак не стала писати багато слів, а всього лише обмежилася смайликом у вигляді сердечка.
"Неймовірна💝!Дуже красива❤🌹 💐! Королева👑!", "Розкішний образ😍 😍 😍". "яка неймовірна!!!!😍 😍 😍 шик, блиск, захват❤️", " шикарна!!! Діва!!!❤ ️ ❤️❤️"Красуня!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "занадто красиво ❤️", - захоплюються образом Ані Лорак її шанувальники.