У Києво-Печерській лаврі проходять урочистості в день пам'яті преподобного Нестора Літописця і Собору святих Київської духовної академії.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ преподобний Нестор Літописець вважається покровителем Київських духовних шкіл. Саме в день його пам'яті КДАіС святкує свій актовий день і день пам'яті Собору святих Київської духовної академії.

Напередодні дня пам'яті преподобного Нестора в Академічному храмі КДА помолилися за упокій всіх спочилих викладачів і студентів. У Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври ректор КДАіС єпископ Сильвестр (Стойчев) звершив молебень перед мощами преподобного Нестора.

Всенічне бдіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври очолив Блаженніший Митрополит Онуфрій. Предстоятелю співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, ректор КДА єпископ Білогородський Сильвестр та інші архієреї, викладачі, студенти та випускники КДАіС у священному сані.

Сьогодні в Успенському соборі Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій очолив святкову літургію.

Після літургії в актовому залі Києво-Печерської лаври Блаженніший очолив річний акт Київської духовної академії і семінарії.

*** Преподобний Нестор Літописець народився в п'ятдесятих роках XI століття в Києві. 17-річним юнаком Нестор прийшов до преподобного Феодосія, став послушником у Києво-Печерській лаврі та прийняв послух літописця. До 1113 року він створив «Повість временних літ». Завдяки Нестору ми знаємо про створення слов'янської грамоти Кирилом та Мефодієм, про хрещення княгині Ольги у Константинополі, а князя Володимира у Херсонесі.

Літописець засуджував будь-яке насильство, був проти міжусобиць. Свою позицію він висловив у «Сказанні про життя і загибель блаженних страстотерпців Бориса і Гліба». Згадуючи себе, Нестор часто називав себе грішним. Проте він - єдиний руський подвижник, хто входить до числа святих римсько-католицької церкви. Преподобний Нестор помер у віці 65 років.

Нині його мощі зберігаються у Ближніх Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври. До святого Нестора звертаються за допомогою у навчанні, захистом від усілякого зла та у пошуках роботи. Нестор був упевнений, що книги, «навчають мудрості, помірності та корисні для душі».

Святий Нестор є покровителем Київських духовних шкіл, розташованих на території Києво-Печерської обителі, а також істориків, богословів, науковців та журналістів. Також у день пам'яті преподобного Нестора в Україні відзначається День української писемності та мови.