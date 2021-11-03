Український письменник, журналіст та блогер Станіслав Асєєв розповів, що означає назву його книги про ув'язнення у тортурі «Ізоляція» в Донецьку і розповів про труднощі її перекладу різними мовами.

Про це він розповів у програмі «Політична україністика» Андреаса Умланда.

«Світлий шлях – назва, взята від назви вулиці, на якій знаходиться «Ізоляція» – вулиця Світлого шляху, 3 у м Донецьку. Історія одного концтабору – зі зрозумілих причин. Ще до того, як я потрапив в «Ізоляцію», в підвалі мені сказала про це місце людина, яка там побувала до цього. І вона називала це місце донецьким Дахау», - розповів Асєєв.

За словами журналіста, ув'язнені, які там були, називали це місце концтабором. Журналіст розповів про проблеми з перекладом назви книги іноземними мовами, бо складним виявилося повністю зберегти сенс і донести його до західного читача.

«Проблема полягає з одного боку в тому, як адаптувати словосполучення «Світлий шлях» до свідомості західного читача, бо на пострадянському просторі всі розуміють, що це алюзія до Леніна – шлях до комунізму тощо. Але, якщо перекладати дослівно, то англійською, французькою, німецькою – це не очевидно для західного читача. І з цим проблема, тому що залежно від перекладу, книга називається по-різному щоразу», - пояснив Асєєв.

Наприклад, він навів англійський переклад книги, в назві якого взагалі немає цих слів – «The torture camp on Paradise street». Журналіст пояснив, що у цьому варіанті «Світлий шлях» — це фактично Paradise street – райська вулиця, і це була його пропозиція, оскільки комунізм за радянських часів мислився як рай на землі. Таким чином автор хотів адаптивно зберегти це у смисловому аспекті. Крім того, розповів Асєєв, існує проблема зі словом «концтабір», якого видавці на Заході вкрай бояться вимовляти без прив'язки до націонал-соціалізму та історії Німеччини тих часів.

«І бояться, я так розумію, що це зачепить почуття єврейського народу чомусь. Але концтабори були і в радянській Росії, вони були і зараз є в КНДР, вони є і в Китаї. У КНДР взагалі ціла розгалужена мережа, як виявилося. Це все називається концтаборами. Інша річ, що є концтабори смерті, але навіть у Німеччині перші концтабори не були концтаборами смерті, саме там утримувалися люди, які були просто неугодні режиму і становили для нього якусь небезпеку. Це самі німці передусім були, інтелігенція. І в цьому сенсі, звісно, «Ізоляція» – це концтабір, там концентрують людей, які небезпечні для режиму і навіть самі бойовики», - заявив Асєєв.

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