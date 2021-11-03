Експерт Інституту Політичної Освіти, колишній голова партії «Сила людей», громадський діяч Олександр Солонтай спрогнозував ситуацію на наступних президентських виборах.

Свій коментар експерт дав у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24».

«Спочатку буває такий етап, коли є президент і є колишній президент. Одні покладають надію на нинішнього президента, інші вимагають повернути колишнього, а треті стверджують, що неправі ті та інші – треба було обирати когось із кандидатів, які не потрапили до другого туру. Далі приходить розчарування лідером, але люди розчаровуються й у кандидаті, який програв. Найбільше розчаровуються у переможці та в тому, хто не пройшов у другий тур. І чим далі залишаються вибори позаду, то більше розчарованих», - каже гість програми.

За його словами, ці розчаровані, своєю чергою, поділяються на два табори.

«Частина розчарованих каже: ну вас усіх – але лише поки що до виборів ще далеко. Інші розчаровані шукають когось новенького. Тому в нинішній ситуації головне питання – хто буде новеньким. Зараз кандидат на цю роль – Разумков, але у «новенькі» мітить і Притула, який уже заявив, що йде в політику, і регіональні лідери», - зазначає Олександр Солонтай.

Як повідомляє Politeka, раніше він заявляв, що молодь переважно вважає за краще говорити й українською, і російською.

Також Politeka повідомляла, що Солонтай назвав верстви населення, які найохочіше беруть участь у протестах.