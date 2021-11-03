Футуролог Олексій Толкачов розповів, чому люди схили вірити у різні шалені теорії, а також пояснив, як це формується на гормональному рівні.

Про це він розповів у своєму блозі.

«У будь-якому суспільстві завжди будуть люди, які дуже легко навіюються і піддаються всьому, що завгодно. Чим інформація більш шокуюча і чим вона сильніше підриває звичайну картину світу, тим вона популярніша у таких недалеких людей», - зазначив Толкачов.

За словами експерта, все це може відбуватися через біохімію людини, адже багатьма нашими процесами та станами керує гормональна система. На думку футуролога, найголовніше завдання усієї інформаційної матриці – це викликати у вас стан шоку, переляку та зіграти на ваших емоціях.

Саме ці стани у людини є найбільш сильними, призводять до викиду гормонів і під впливом цих гормонів люди дуже активні. Тепер ви розумієте, чому так багато повідомлень про вишки 5G, глобальну змову і про те, що всіх нас хочуть чіпувати», - наголосив Толкачов.

На думку експерта, люди, які свято вірять у те, що вони є чи не єдиними освіченими, мають дивовижний гормональний фон – їхня емоційна система є самозбуджувальною. Як зазначив футуролог, вплинути на свідомість таких людей дуже складно, тому що їхня гормональна система сама підживлює пристрасть до таких міркувань.

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