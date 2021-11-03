Політолог-міжнародник, президент Першого міжнародного фонду розвитку України Микола Волковський розглянув причини, через які Китай та Росія вирішили бойкотувати саміт «Великої двадцятки».
Свою думку експерт висловив у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24».
«Відомо, що досі Путін не пропускав жодного саміту «Великої двадцятки». А ось КНР мала іншу позицію. Наприклад, коли у липні її представник не прилетів на саміт міністрів закордонних справ, то в Пекіні це пояснювали святкуванням сторіччя заснування КПК. А Сі Цзіньпін від початку коронакризи жодного разу не залишав територію Китаю. Офіційна позиція у тому, що в поїздці йому зростає ризик зараження. Але це може бути сигналом у бік Заходу: Китай і Росія об'єднуються проти глобальної системи безпеки та глобальних сил», - припускає гість програми.
Він також прокоментував результати цього саміту.
«Одна з головних підсумкових ідей саміту – популяризація вакцинації. Не випадково на саміті були присутні представники різних організацій, які займаються вакцинацією і допомагають у цій справі країнам, що розвиваються», - зазначає Микола Волковський.
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Як повідомляє Politeka, раніше він прокоментував поїздку Володимира Зеленського до Генеральної Асамблеї ООН.
Також Politeka повідомляла, що Волковський високо оцінив підсумки зустрічі українського лідера з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.