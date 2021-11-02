Політичний експерт та економічний оглядач Світлана Кушнір розповіла, як держава може допомогти українцям та що може вплинути на ціни.

Про це вона розповіла у новому випуску програми «Акценти» із ведучою Тетяною Резвін.

«Ми спостерігаємо картельні змови на ринках продуктів, нафтопродуктів, газу та питання тоді до Антимонопольного комітету, чому вони не втручаються у це. Тому що насправді за українським законодавством штрафи, у разі якщо доведено цю угоду, досить серйозні, понад 10% від загального товарообігу фірми. Антимонопольний комітет у ряді секторів хотів такі штрафи накласти, але виявилося, що ті підприємці, які мали заплатити штрафи, виявилися дуже близькими до Кабінету Міністрів», - розповіла вона.

Кушнір сказала, що багато країн під час пандемії почали брати під контроль ціни на основні види продуктів, на житлово-комунальні послуги. Розуміючи, що в умовах обмеженої мобільності широких мас населення, які не можуть працювати сидячи на карантині, повідомила вона, вони мають отримувати певну матеріальну чи продуктову підтримку від держави. В Україні, наголосила вона, на жаль, держава цього не зробила.

«Держава може укладати договори соціального партнерства і субсидувати з держбюджету певну галузь. У всьому світі за державні контракти навіть у галузі виробництва продуктів промислового масштабу йде боротьба, а в нас цього немає. Сьогодні 77% промислового зерна з України вже вивезено, тому що на всіх продовольчих ринках ціни зросли - це попит на продовольство. Якщо ми вивозимо своє зерно, цукор, картоплю, то постає питання, що ми будемо їсти», - резюмувала вона.

Як повідомляла Politeka, журналістка Катерина Котенкова розповіла, що тарифи будуть рости, це, на жаль, неминуче.

Також Politeka повідомляла, що Руслан Бізяєв зазначив, що ціни на газ вирівнюватимуть незалежно від зміни температурного режиму.