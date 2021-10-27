Полковник запасу Збройних сил України Олег Чуйко пояснив, як проходили переговори щодо обміну полоненими до того моменту, як їх почала контролювати велика політика.
Про це він сказав у програмі «On Target» з капітаном Гарі Табах.
Чуйко розповідає, що один рік він був командиром батальйону тактичної групи, його наступником став герой України Ігор Герасименко, а сам він вирішив зайнятися трохи іншими справами, але такими ж важливими. «Я став начальником відділу з пошукової роботи управління військово-цивільного співробітництва. Тобто, займався пошуком зниклих безвісти, обміном полонених, пошуком загиблих. Домовленостями з тією стороною», - каже військовий.
Отже, констатує гість програми, він брав участь у процесі переговорів щодо обміну полоненими, а деколи й домовлявся особисто. Чуйко зазначає, що це був 2018 рік і тоді велика політика ще не втручалася так сильно в ці питання. «Ще можна було домовитися на рівні польових командирів, на рівні командувачів, про обмін полоненими», - підкреслює він.
Тим не менш, каже військовий, щойно політика втрутилася в питання щодо обміну полоненими, з’явилося багато перешкод.
Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"
Нова трагедія в Харкові, з'ясувалася особа 16-річного "брата Зайцевої": "Машину днями купили батьки"
Фіналістка "Співають всі", якій Могилевська дала важливу обіцянку, розкрила, що було потім: "Я засмучена"
Зупинилося серце легендарного музиканта: рідкісна хвороба позбавила його можливості творити
Учасник "Майстер Шеф" несподівано покинув шоу через проблеми зі здоров'ям: з'ясувалося, що з ним зараз
Як повідомляла Politeka, Чуйко розповів, що ще в 1987 році в Афганістані побачив тріщини радянської ідеології.
Також Politeka писала про те, що Чуйко пояснив, чому американцям за 20 років не вдалося добитися в Афганістані поставлених цілей.