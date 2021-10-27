Полковник запасу Збройних сил України Олег Чуйко пояснив, як проходили переговори щодо обміну полоненими до того моменту, як їх почала контролювати велика політика.

Про це він сказав у програмі «On Target» з капітаном Гарі Табах.

Чуйко розповідає, що один рік він був командиром батальйону тактичної групи, його наступником став герой України Ігор Герасименко, а сам він вирішив зайнятися трохи іншими справами, але такими ж важливими. «Я став начальником відділу з пошукової роботи управління військово-цивільного співробітництва. Тобто, займався пошуком зниклих безвісти, обміном полонених, пошуком загиблих. Домовленостями з тією стороною», - каже військовий.

Отже, констатує гість програми, він брав участь у процесі переговорів щодо обміну полоненими, а деколи й домовлявся особисто. Чуйко зазначає, що це був 2018 рік і тоді велика політика ще не втручалася так сильно в ці питання. «Ще можна було домовитися на рівні польових командирів, на рівні командувачів, про обмін полоненими», - підкреслює він.

Тим не менш, каже військовий, щойно політика втрутилася в питання щодо обміну полоненими, з’явилося багато перешкод.

Як повідомляла Politeka, Чуйко розповів, що ще в 1987 році в Афганістані побачив тріщини радянської ідеології.

Також Politeka писала про те, що Чуйко пояснив, чому американцям за 20 років не вдалося добитися в Афганістані поставлених цілей.