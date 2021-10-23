Доктор економічних наук, директор Аналітичного центру Федерації роботодавців України Володимир Панченко вважає, що нинішній рівень співпраці з Євросоюзом невигідний для України.

Про це він розповів під час бесіди з ведучим Петром Охотіним у програмі «Tiger news».

«Ми бачимо, що за п’ять років існування Угоди про асоціацію України з ЄС наш експорт до Європи збільшився, але це виключно експорт сировини. Наприклад, у нас є 800 мільйонів євро – постачання автопродукції. Це просто джгути, які відносяться до автопромисловості, але це виробництво найнижчого рівня доданої вартості. Вони скоро зникнуть з України, тому що неможливо платити таку низьку зарплату, як вимагається по затратам на виробництві. Це тимчасова принизлива робота для українців, вони її поки що виконують, але вони повинні прагнути більшого», - зазначає він.

Панченко також прокоментував рішенняУкрзалізниці придбати 130 нових вантажних електротягів від французької компанії Alstom на 880 млн євро.

«Є у нас розумники в Укрзалізниці, які кажуть, що достатньо 10 відсотків локалізації. Нехай ця локалізація буде у вигляді обслуговування. Це просто лохівство. Це той кредит, які будуть повертать наступні покоління. Це кредит на 40 років, але це кредит. Держава-суверен живе довше, ніж одна особа. Ми помремо, а кредит будуть повертати. Це – конкретний злочин, бо цей кредит не запускає ніякі процеси виробництва. Насправді однобока політика ніколи не спрацьовує. Це надання можливості нерозвинутим державам розвиватися, але це ще й інтерес тої держави, яка постачає», - пояснює економіст.

Якщо немає розвитку, то немає купівельної спроможності.

«Можна продати локомотивів на мільярд, але їх нам треба купити за 10 мільярдів. Якщо б цей мільярд був нормально локалізований, наприклад, 30 відсотків і більше», - каже Панченко.

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