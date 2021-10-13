Надя Дорофєєва володіє стрункою і навіть худорлявою фігурою. Артистка не може похвалитися спокусливими жіночними округлостями, однак це не зупиняє її від носіння відвертих нарядів.

Днями Надя порадувала фанатів новим постом. Зірка також продемонструвала незвичайний аутфіт, пише Hyser.ua.

"Інста вчора просто відкривала для мене Reels Ищите️ Ищите шукайте відео в моїх сторіз і своїй стрічці!» - написала в соцмережі екс-солістка групи "Время и Стекло".

Цей пост Надя супроводила серією своїх знімків. Позувала виконавиця в коричневому боді з відвертим декольте і бежевих брюках-кльош. Своє темне довге волосся Дорофєєва залишила розпущеним.

Відзначимо, що дружина Володимира Дантеса не побоялася зробити акцент у своєму образі на зону декольте, хоча і не може похвалитися пишним бюстом. Однак впевненість в собі і правильно підібраний одяг дозволяє Наді завжди виглядати приголомшливо. Відчуття стилю у артистки не відняти.

Нагадаємо, свою співочу кар'єру Надя Дорофєєва починала в групі "Время и Стекло" разом з Олексієм Позитивом Завгороднім. Колектив продюсував репер Потап. Після 10 років на сцені Надя і Олексій вирішили продовжити свої кар'єри по-окремо. Так Дорофєєва почала сольну кар'єру.

Співачка вже шість років заміжня за співаком і телеведучим Володимиром Дантесом, дітей у пари поки немає.