Політик, журналіст, поет і композитор Євген Рибчинський у своєму блозі «Ще не вмерла» прокоментував антиолігархічні закони та пояснив, у чому можуть виникнути складнощі при встановленні відповідності особи критеріям олігарха.

Рибчинський нагадав, що 23 вересня Верховна рада України на пленарному засіданні прийняла так званий закон про олігархів, який у другому читанні підтримало 279 народних обранців. Він зазначив, що багато політиків категорично не підтримували цей законопроєкт.

«Законом пропонується вважати олігархом людину, яка бере активну участь у політичному житті, має вплив на засоби масової інформації, є реальним власником якоїсь монополії та має мільйонні статки. Навіть у мене поспіхом вийшло, що олігархів в Україні не 13, а 113. Адже в законі ніде не йдеться про те, чи повинні мати ЗМІ статус загальнонаціональних, чи достатньо бути регіональними і місцевими. В законі не передбачається контроль олігархом потужних держпідприємств, а лише приватні монополії», - каже Рибчинський.

Він додав, що важко встановити участь у політичному житті певного олігарха, якщо він не є формальним власником ні партій, ні депутатських груп, не є депутатом чи чиновником. За словами політика, питань до закону багато, але раніше в Україні навіть сподіватися на такий документ не було ніякої можливості.

«Хоча усім відомо, що саме вони стоять за підвищенням комунальних платежів, цінами на продукти харчування і кампаніями медіа-підтримки тих чи інших партій. Вони фактично відповідальні багато за що у нашій державі і не відповідальні ні за що формально. Саме тому цей закон і є надважливим», - пояснив Рибчинський.

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