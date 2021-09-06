Наскільки Україна готова до нового спалаху коронавірусу? Про це у програмі «My.ua» розповідає лікар-інфекціоніст Сергій Кравченко.

«Україна не врахувала власний досвід минулого спалаху пандемії. Влада навіть не звернула увагу ось на що: епідеміологи уважно відстежують те, що відбувається по периметру нашої держави, в тому числі в Росії. Вони сигналізували Міністерству охорони здоров'я про те, що, наприклад, для лікування пацієнтів зі штамом «Дельта» потрібен зовсім інший потік кисню. Перш для цього була потрібна інвазивна киснева підтримка десять літрів у хвилину, а при тяжкій формі «Дельти» – від 40 до 60 літрів. Але у нас немає концентраторів для цього – ті, які були закуплені минулого року, дають потік десять літрів у хвилину. У той час кустарним способом прокладали кисневі магістралі без технічної документації – деякі навіть вибухнули або згоріли», - розповідає експерт.

За його словами, тепер виникає питання, чи зможуть ці магістралі видати стільки кисню, скільки буде потрібно.

«Кузін і Ляшко дуже сподівалися на масову вакцинопрофілактику. Але потрібно враховувати, що штам «Дельта» сильно вплинув на ефективність вакцин. Тому я думаю, що осінньо-зимовий період буде у нас досить складним», - резюмує Сергій Кравченко.

Як повідомляє Politeka, раніше він прокоментував епідеміологічні наслідки святкових урочистостей в День Незалежності.

Також Politeka повідомляла, що Кравченко дав приблизний прогноз термінів спаду пандемії.