Які факти історія війни замовчує? Про це у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів аналітик-прогнозист, консультант зі стратегії Володимир Стус.

«Ніякого геноциду індіанців не було! На кожного індіанця, який загинув від рук білого, припадало понад десяток, які загинули від хвороб, завезених білими. І навпаки. Подивіться на величезний різкий сплеск сифілісу, який був привезений з Америки. До речі, чому увійшли в моду перуки. Тому що люди поголовно хворіли на сифіліс, і перуки носили, щоб закрити лисини, викликані захворюванням», - зазначає він.

А міг бути і зворотний процес, припускає аналітик.

«У них був би імунітет до віспи, а у нас ні. І тоді б тут вимерло 90 відсотків населення. Жертви війн відомі, на них звертають увагу. А жертви епідемій невідомі. Наприклад, у США кількість померлих від ковіду майже у два рази більша, ніж бойові втрати у Другій світовій війні», - інформує Стус.

Це фактор зовнішніх умов. А як це працювало на конкретному рівні?

«Комунізм - це спосіб концентрації за соціальною ознакою. Все прискорюється, виникає ілюзія, що ми можемо все, включаючи безсмертя. Кожен раз ставиться завдання досягнення безсмертя», - продовжує аналітик.

Ведучий помічає, що класики марксизму-ленінізму завжди робили упор на клас.

«Це потім. А спочатку передбачалося, що це буде селянський соціалізм. Потім закінчилася Перша світова війна, і вся ця технологія автомобільного танкобудування пішла в тракторобудування. Протягом трьох років відбулося насичення світового ринку новою продукцією - тракторами. Якщо раніше кількість оброблюваних площ визначалася кількістю людей, то тут людина перестала бути обмежуючим фактором. Зникла потреба в людях», - робить висновок він.

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