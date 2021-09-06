Експерт з пенсійних систем Олександр Ткач поміркував у програмі «Акценти» над тим, якою буде накопичувальна система пенсії в Україні

За словами гостя програми, на накопичувальну пенсію доведеться відраховувати 12%, аби вона функціонувала ефективно, а за 8-10% вона буде прийнятною. «Якщо на накопичувальну пенсію йдуть по два відсотки внесків від працівника і від роботодавця – це дуже мало», - підкреслює він. Окрім цього, додає Ткач, цифру доведеться ділити ще на 2.

На думку експерта, влада може заохотити населення використовувати цю пенсійну систему. «Сумніваюся, щоб український уряд – не тільки нинішній, а взагалі будь-якій – вирішився ламати людей через коліно і силою нав'язувати таку систему», - міркує він і додає, що це було би ризиковано.

Окрім цього, Ткач припускає й можливість введення іншої системи, наприклад, якщо 4% платитимуть і працівник, і роботодавець, і держава. До того ж, каже він, у разі затвердження пенсійного внеску в законодавстві наймач вже не зможе відмовитися.

Також гість програми розповідає про пенсійну систему в Ісландії: «Там роботодавець платить два відсотки, а працівник може нічого не платити. Але якщо він теж внесе свої два відсотки, то стільки ж доплатить і держава». Загалом експерт радить розглянути варіанти, які використовують на Заході, і скористатися цим досвідом.

Як повідомляла Politeka, Завальнюк заявила, що солідарна пенсійна система розвалюється на очах.

Також Politeka писала про те, що Гончаров розповів про стан українських пенсіонерів.