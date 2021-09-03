Якщо стороння людина, яка нічого не знає про сучасну українську культуру, бажає із нею ознайомитися, то наскільки широкі її можливості для цього? Ситуацію у програмі Tiger news коментує книговидавець Юрій Комельков.

«На жаль, так званого сучасного мистецтва в українських музеях немає. Та й самих музеїв у нас в порівнянні з іншими цивілізованими країнами дуже мало. Наприклад, в Німеччині музеями займаються в першу чергу федеральні землі, вони в цій справі змагаються між собою. В Україні це мало б бути завданням центральної влади, але у неї в цьому питанні немає стратегії. А в тій же Німеччині Ангела Меркель, вже перед відходом з поста, плануючи розвиток своєї країни, на перше місце поставила саме культуру», - нагадує гість програми.

На його думку, саме так далекоглядна влада і має вибудовувати культурну політику.

«Не буває сильної держави без сильної культури. Це доведено всіма цивілізаціями світу. Де є розвинена культура, там є і потужна економіка. А ось навпаки не буває. Адже саме культура формує людину. Вона відкриває таланти, а таланти потрібні, щоб займатися і промисловістю, і наукою, і багатьом іншим», - підкреслює Юрій Комельков.

Як повідомляє Politeka, раніше київський торгово-розважальний центр «Gulliver» взяв участь в кампанії з популяризації Пархомовського музею .