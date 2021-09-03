У програмі «Акценти» з Тетяною Резвін президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник назвав причини трудової міграції українців.

На думку гостя програми, трудова міграція населення може змінити Україну, адже люди бачать інший приклад життя суспільства. «Трудові мігранти будуть тією м’якою силою, яка буде потроху змінювати і нашу країну, і електоральні вподобання, буде змінювати й буде формувати наше майбутнє», - пояснює він.

Як зазначає Воскобойник, люди зрозуміють, на що інші держави витрачають податки, як живуть громадяни, які мають відповідальних політиків, а відтак вони захочуть таких же змін і в Україні, тому за якусь банальну гречку вже тут свої голоси не віддаватимуть.

Загалом він не вважає трудову міграцію якимось негативним явищем, навпаки, це говорить про демократичність України. «Люди самі можуть обирати країну, де вони хочуть працювати, де вони хочуть заробляти кошти», - підкреслює Воскобойник.

Водночас він зауважує, що українці вирішують поїхати працювати закордон не лише через гроші. «Ще один з моментів – це все ж таки намагання зрозуміти, де люди хочуть провести своє життя», - констатує гість програми.

Як повідомляла Politeka, Гладких розповів, чому відбувається трудова міграція .