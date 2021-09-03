Видавець Юрій Комельков у програмі “Tiger news” з Петром Охотіним розповів, хто є батьками авангарду в Україні.

Юрій Комельков зазначив, що в Україні є щонайменше три батька авангарду. Це Казимир Малевич, Василь Кандинський і Олександр Архипенко.

“Я думаю, що це Архипенко, тому що він створив кубізм у скульптурі. Однією із матерів є, безумовно, Олександра Екстер. Вона змінила світовий театр. І театр змінився дуже різко і якісно. І там ще певна купа наших світових зірок. І Богомазови, і Пальмови, брати Павлюки. Теж піонери світового футуризму. Але всі роз’їхались по всьому світу”, - сказав Комельков.

За його словами, для того, щоб їх об’єднати, не треба воювати з іншими країнами щодо приналежності митців.

“Треба створити якусь певну інституцію, яка аксіомна. Не доказова, а аксіомна… Храм авангарду. Я вже працюю над цим. Уже знайшов своїх однодумців. Це досить потужні люди. В першу чергу, це наші українські колекціонери, які цей авангард і мають. Наприклад, єдиний Малевич є у колекціонера Едуарда Димшиця. Це єдиний підтверджений Малевич на всю Україну. З трьох Кандинських, які існують в Україні, тільки один є в музеях українських, а два в Андрія Адамовського”, — додав видавець.

Він зазначив, що авангард з’явився в Україні ще до 1860 року, а Пабло Пікассо вважає, що він з’явився ще у кам’яну добу.

“Якщо навіть Трипільську культуру взяти, то там дуже багато елементів кристалічного авангарду. Бо кристалічний авангард, я вважаю, це той період, коли він порвав весь світ… Він паралельно, як напрямок, відбувався у Європі, але більш потужний він був тут”, - підкреслив Юрій Комельков.

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