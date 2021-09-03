Президент Всеукраїнської асоціації компаній по міжнародному працевлаштуванню Василь Воскобойник у програмі “Акценти” з Тетяною Резвін розповів, чому українці їдуть на заробітки за кордон, і до чого це може призвести.

“Я завжди спираюсь не на своє якесь бачення або думки, а в першу чергу дивлюсь на соціологічні дослідження. 60% — це чоловіки. Вік — 30-40 років. Це люди, які спробували вже щось зробити в Україні, вони зрозуміли, що у них є діти, сім’ї, вони їх не можуть забезпечити на належному рівні. І тому вони обирають для себе можливість поїхати і попрацювати за кордон”, - сказав Василь Воскобойник.

Він зазначив, що більшість трудових мігрантів їде на роботу за кордон на 3-6 місяців, і мова йде саме про циркуляційну трудову міграцію.

“Люди виїхали, попрацювали, повернулися в Україну, подивилися, чи щось змінилося в Україні. Якщо змін нема, якщо вони не можуть знайти собі роботу, вони знову збираються і йдуть працювати за кордон. І ось тут і є той камінь спотикання, на якому може дуже серйозно спіткнутися наша Україна. Проблема в чому, рано чи пізно люди почнуть обирати для себе країну, де вони б хотіли залишитися назавжди”, - сказав Воскобойник.

За його словами, якщо Україна не буде змінюватись швидше за сусідні країни — вона стикнеться з тим, що українці вже не будуть їхати працювати за кордон, а забиратимуть свої сім’ї і емігруватимуть.

“Якщо подивитися на прогнози демографів, то до кінця 2030 року кількість працездатного населення України скоротиться на 3 млн осіб. Ми фізично вимираємо. Якщо сюди додасться ще 1-2 млн тих, хто не повернеться з-за кордону, то з’явиться головне питання — хто буде працювати на тих виробництвах, які існують в Україні? Хто буде вкладати гроші в країну, де нема вільних робочих рук”, - підкреслив експерт.

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