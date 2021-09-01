Батьком теперішнього спецназу в Україні називають генерала Збройних Сил України Сергія Кривоноса. Детальніше про появу українського спецназу він розповів у програмі «On target з капітаном Гарі Табах».

Як повідомляє гість програми, теперішній український спецназ почався у 2007 році з полковника Сергія Серветника. «Тоді було створено Управління Спеціальних операцій і почала проводитися досить велика робота, щоб створити сили спеціальних операцій, які ми зараз маємо», - розповідає Кривонос.

Далі, зазначає він, президентом став Янукович і процес створення українського спецназу призупинився, а Юрій Степанович звільнився у 2012 році через розчарування у боротьбі з піхотними генералами.

Генерал ЗСУ додає, що перед початком анексії Криму та війни на Донбасі це управління існувало, але не надто мало повноважень. Сам же Кривонос, розповідає він далі, до війни мав іншу службу. «Пройшовши всі щаблі в спецназі, включно з командиром Восьмого полку спеціального значення, а потім будучи начальником відділу спеціальної розвідки командування сухопутних військ, вступив до Академії генерального штабу», - каже гість програми.

Кривонос розповідає, що у 2012 році він став начальником штабу високомобільних десантних військ ПДВ, які сьогодні є десантно-штурмовими ДШВ. Тоді ж, зазначає генерал ЗСУ, і почалося формування командування та окремих родів військ, а на фронт він пішов як десантник.

Отже, Кривонос не вважає себе батьком теперішнього українського спецназу, хоч і не заперечує своїх зусиль, докладених до його появи.

Принагідно гість програми зазначає, що багато людей плутає десантників, спецназівців і розвідників, хоч це і різні роди військ. «І ментальність різна, і специфіка роботи абсолютно різна», - підкреслює він.

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