Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для Знай.ua прокоментувала останні заяви влади з приводу пенсій, а також про спроби прийняти нові законопроєкти, що стосуються пенсійної реформи.

«Розраховувати на солідарну пенсію не варто – саме така заяваміністра фінансів шокувала всіх українців. Як пояснив сам Сергій Марченко, дана ситуація з пенсіями пов'язана з темпами старіння населення: кількість працюючого населення скорочується, а кількість пенсіонерів зростає. В таких умовах потрібно або самостійно відкладати гроші в недержавні пенсійні фонди, або впроваджувати цю систему на державному рівні», - розповіла Завальнюк.

Крім того, журналістка розповіла, що, за словами міністра соціальної політики, середня пенсія в Україні у 2021 році була б на 20-25% вище за рахунок пенсійних накопичень людей, які могли б почати накопичувати 14 років тому, як передбачалося реформою 2003 року. Загальні пенсійні накопичення за 14-річний період склали б 1 трлн грн або 25% ВВП 2020 року.

«Зараз впровадження накопичувальних пенсій планують на 2023 рік. Спочатку це торкнеться бюджетників. За підрахунками Мінсоцполітики, впровадження обов'язкових для всіх працюючих громадян пенсійних накопичень створить 2,5 млн додаткових робочих місць протягом 15 років за рахунок додаткових інвестицій в економіку. Що ж, агітаційна компанія по розвалу пенсійної системи в країні офіційно вважається відкритою. Рішення про продовження пенсійної реформи відклали на осінь цього року», - говорить Завальнюк.

На думку журналістки, для введення рішення в дію вже напевно підготували законопроєкт, але поки невідомо, хто повинен стати його ініціатором – депутати чи Кабмін. Завальнюк вважає, що альтернативою новому законопроєкту буде старий законопроєкт №2683, відхилений в профільному комітеті, який Верховна Рада відправила у комітет для підготовки на повторне перше читання проєкт закону № 2683 і альтернативний № 2683-1 про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Вона також нагадала про заяви прем'єр-міністра України про те, що у 2021 році в Україні планується введення накопичувальної пенсійної системи.

Як повідомляла Politeka, Загородній розповів, чому Україні не підходить накопичувальна пенсія.

Також Politeka писала, що Завальнюк розповіла, за якої умови почнуться додаткові пенсійні виплати.