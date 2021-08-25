Політолог-міжнародник Максим Ялі у своїй програмі «Контрольний удар» розповів про ризики непідготовленого виведення американського контингенту з Афганістану, які можуть мати плачевні наслідки не тільки для афганців, а й для всього світу.

«Фактично, Байден повторив помилку Обами, який переміг на виборах у 2008 році як раз під гаслами завершення воєн в Іраку і Афганістані, в умовах початку першої хвилі глобальної економічної кризи 2008-2009. Непідготовлене і поспішне виведення американського контингенту з Іраку призвело до створення ІДІЛ, ряди якого активно поповнювалися представниками збройних сил Іраку», - каже Ялі.

За словами політолога, ту ж картину ми вже спостерігаємо зараз протягом останніх кількох місяців, коли цілі полки афганської армії здавалися без бою і переходили з американським озброєнням на сторону Талібану.

Ялі вважає, що заяви Байдена в недавньому телезверненні до нації про те, що США виконали всі поставлені завдання в Афганістані, є не більш ніж спробою зберегти хорошу міну на обличчі при поганій грі. Він зазначив, що через двадцять років після початку інтервенції США і союзників Талібан вже контролює всю територію країни і має всю повноту влади за винятком невеликої ущелини Панджшер, де проживають переважно таджики.

«Насправді ризики виникнення і реінкарнації Аль-Каїди і інших терористичних організацій на території Афганістану навіть в короткостроковій перспективі вкрай великі. І ми можемо стати свідками створення «ІДІЛ-2», але вже на базі, або за сприяння, або за мовчазної згоди Талібану. Але станеться це не відразу, тому що зараз Талібану необхідно легітимізувати себе в міжнародному співтоваристві і «підчистити» репутацію», - заявив Ялі.

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