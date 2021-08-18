Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, що «Нафтогаз» ввів новий тариф на друге півріччя 2021 і перше 2022 року, а також пояснила, як він буде працювати.

Завальнюк розповіла, що газопостачальна компанія «Нафтогаз України» представила новий тарифний план «Комфортний сезон». За її словами, ціна та ж, що і в рамках річного тарифу - 7,96 грн за кубометр з ПДВ, без вартості доставки.

«У рамках цього тарифу ціна фіксується на опалювальний сезон. Оплата здійснюється рівномірними частинами, а не змінюється щомісяця залежно від фактичного споживання. Як і річний тариф, ця пропозиція буде діяти до кінця квітня наступного року», - говорить Завальнюк.

За її словами, для побутових споживачів цей план діє з 9 серпня, а його особливістю є необхідність платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Ціна на газ в тарифному плані «Комфортний сезон», додала Завальнюк, зафіксована на рівні чинного річного тарифу - 7,96 грн/кубометр з ПДВ без вартості розподілу.

«Що зараз коїться? Різниця в цінах газу для населення і промисловості – вже в 2 рази, і «Нафтогаз» скаржиться, що знову олігарх, якому до того ж парламент нещодавно пробачив близько мільярда доларів, купує газ за ціною як для населення і продає його промисловості. Глава «Нафтогазу» запевняє, що компанія в збитках. Хоча останнє твердження вельми і вельми сумнівне», - зазначила Завальнюк.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що реальних підстав для зниження тарифів на електрику для всього населення немає.

Також раніше Politeka писала зі слів Завальнюк, чому підвищення прожиткового мінімуму фактично ніяк не вплине на зарплати і пенсії.