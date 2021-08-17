Симптоми гінекологічної онкології діляться на специфічні і неспецифічні.

Лікар вищої категорії, онколог-гінеколог Ліна Гірагосова спеціально для Clutch розповіла, за яких симптомів жінка повинна запідозрити у себе злоякісне утворення і звернутися до лікаря.

Ліна Гирагосова

"Симптоми можуть бути дуже різноманітні: хворобливі відчуття і дискомфорт в нижніх відділах живота, кров'янисті або водянисті виділення, свербіж, ущільнення на зовнішніх статевих органах або при вході в піхву, печіння при сечовипусканні, якісь тріщини, зміна характеру шкірних покривів або слизових оболонок зовнішніх органів.

Часто жінка списує перші симптоми онкології на якесь запалення. При онкології молочної залози з'являється ущільнення. При цьому освіта може бути абсолютно безболісним.

Також існують неспецифічні симптоми онкології.

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До них відносяться:

тяжкість в животі;

зміни з боку стільця;

прискорене або хворобливе сечовипускання;

відчуття здуття живота

підвищена температура.

Деякі види онкології проявляються найчастіше через неспецифічні симптоми. Тому, наприклад, злоякісне новоутворення яєчників діагностується найчастіше лише на 3-4 стадіях.

У моїй практиці був випадок: пацієнтка прийшла в серпні і сказала, що з березня спостерігається у лікарів, але ніхто не може зрозуміти причину поганого самопочуття. Дівчина скаржилася на поганий сон і стомлюваність, після перенесеного стресу, а також на дискомфорт внизу живота, переміжний стілець і здуття. Пацієнтка подумала, що проблеми з шлунково-кишковим трактом виникли через зміни в харчуванні, в сезон овочів і фруктів, тому звернулася в першу чергу до гастроентеролога.

Після цього дівчина була у терапевта, сімейного лікаря і невролога, поки не потрапила до нефролога, який запідозрив онкологію і відправив її на обстеження і на прийом до гінеколога. До слова, коли дівчина прийшла до мене, виявилося, що вона була у гінеколога 8 місяців тому і ніяких скарг з боку гінекології у неї не було. Тому існує величезне різноманіття симптомів, і часто вони неспецифічні», - прокоментувала доктор

Детальніше на це та інші питання Ліна Гірагосова відповіла в інтерв'ю для Клатч Онлайн: