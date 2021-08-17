Глава київського відділення «Національного корпусу» Сергій Тамарін у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, хто контролює вулиці.

«Вулиці контролюють українці. Наразі я вважаю єдиною справді силою, ядром такої сили супротиву можуть бути тільки патріотичні націоналістичні верстви населення», - сказав Тамарін, додавши, що саме вони вже 7 років захищають інтереси України як у боях на Сході, так і у центрі нашої країни.

За його словами, чинна влада намагається дискредитувати патріотичний рух і людей, які здатні чинити супротив.

«Тобто людей, які готові виходити на акції протесту та готові заважати владі реалізувати антиукраїнські цілі, антиукраїнські ідеї. Це відбувалося і в 90-ті роки з УНА-УНСО, і в 2000-ні з тиском на патріотичне середовище, у 2010 році вже я застав, будучи ще юнаком, у Харкові масові репресії проти організації «Патріоти України»… І наразі ми бачимо, що нічого не змінилося за останні 7 років також», - каже глава київського відділення «Нацкорпусу».

Як повідомляла Politeka, Курбан вважає, що Марш патріотів не можна назвати протестом і елементом політичної боротьби.

Також Politeka писала, що «Нацкорпус» анонсував нові акції протесту.