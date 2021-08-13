Депутатка Київської міської ради каже, що «Київавтодор» ремонтує дороги за принципом «ну, побачимо, де після зими асфальт зійде».

Про це вона розповіла в інтерв’ю Kyiv.Press.

«Перевага надається тим дорогам, якими користується більше людей. Маємо несправедливість – дороги приватних секторів не ремонтуються взагалі десятиліттями», - говорить Ксенія Семенова.

Депутатка запевняє, що сама вона регулярно звертається до КМДА з проханнями рівномірного розподілу бюджету на ремонти доріг і комунікацій, але її звернення залишаються непоміченими.

Семенова закликає киян залишати якомога більше скарг на сайті 1551 і робити колективні звернення, які вона в майбутньому буде просувати в якості депутатки.

Вона наголошує, що в місті мав би бути план ремонтів на кілька років вперед, але «Київавтодор» визначає адреси ремонтних робіт за принципом «ну, побачимо, де після зими асфальт зійде».

Раніше депутат Київради розповіла Politeka про проблеми в тарифах на медичні послуги.

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