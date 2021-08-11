У новій програмі «Головне» на каналі «My.ua» журналіст Максим Гадюкін розповів про принципи риторики політиків для досягнення ними результатів

«Можна помітити, як у всіх партій питання з соціалкою почало займати набагато більше місця в риториці, тому що соціалка у момент кризи – це трохи популізм, але він цілком логічний. У країні працює тільки популізм, чому б цим і не згрішити. Мені це не подобається, але знову-таки це, на жаль, працює», - підкреслив він.

Гадюкін розповів, що зараз ріжуться субсидії і, звісно ж, коли політик хитрий і розумний, він буде це використовувати. Тому що як тільки з субсидій урізається якась сума, вважає він, про це вже можна сурмити і обігравати, виходить хороша больова точка.

«Політика попередньої влади полягала в тому, щоб набрати побільше технократів і дати їм багато повноважень, хорошу зарплату і це нормальна спроба. Корпоративне управління воно для того і застосовується, щоб була ефективність. Але зараз помінялися вимоги, якщо раніше стояла вимога робити «Нафтогаз» прибутковим, то зараз хочуть, щоб він був прибутковим при зниженні ціни за газ для населення», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва в чому принцип сировинної моделі економік.

Також раніше для Politeka Завальнюк розповідала про ускладнення процедури отримання субсидій.