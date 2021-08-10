У програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24» економічний експерт Андрій Новак назвав причини призупинення співпраці України з МВФ.

За словами гостя програми, МВФ гальмує співпрацю з Україною через відсутність реформ. Як він пояснює, в державі ніби щось роблять, проводять, із чимось борються, але все безрезультатно. «Боротьби з корупцією немає, тому що назвіть мені прізвище хоч одного високопосадовця, який хоча б під слідством», - стверджує Новак.

Аби не бути голослівним, експерт наводить приклад із тим, як Німеччина профінансувала будівництво в Україні і як держава використала ці кошти. Він зазначає, що Україна отримала 250 мільйонів євро, але замість 100 тисяч будинків для вимушених переселенців побудувала лише 1 тисячу. «Це ж зовнішній світ все бачить», - підкреслює Новак. Він зазначає, що у посольствах є аналітичні групи, а вони займаються регулярною аналітикою, збирають дані і передають їх далі. «Вони бачать, як неефективно використовуються їхні гроші, які вони нам дають без кінця з різних джерел», - підкреслює експерт.

Отже, саме з цих причин, зазначає він, МВФ і пригальмував свою співпрацю з Україною. «Тобто, віртуально нібито щось відбувається, а реально…», - зазначає Новак. Він констатує, що реальні цифри показують, куди пішли гроші зовнішніх партнерів України, а куди – не пішли.

Як повідомляла Politeka, Новак заявив, що в економіці все як в океані: запливають кити — за ними пливе менша рибка.

Також Politeka писала про те, що Новак розповів, що робити Україні у разі відсутності фінансування від МВФ.