Вчені попередили про зміни клімату, які призведуть до негативних наслідків, як в Україні, так і по всьому світу

Про те, до чого варто готуватися пише Hyser.ua.

Ще недавно глобальне потепління для багатьох було скоріше предметом жартів, ніж занепокоєння. Але останні події показують, що тут зовсім не до сміху. Природні катаклізми стали все частіше наздоганяти різні країни. У той час як частина Німеччини потопала після сильних злив, Туреччина і Греція згорають у вогні. І як розповідають експерти, що це тільки початок.

Те ж саме говорять і голови ООН. Свої думки вони виклали в недавній доповіді.

Як йдеться в оприлюдненому звіті, за період з 1970 року середня температура на поверхні земної кулі зросла значно швидше, ніж за будь-який порівнянний період останніх 2000 років.

Ситуація дуже серйозна, і навіть якщо зараз людство різко скоротить викиди парникових газів, то Клімат остаточно відновитися зможе тільки через 20-30 років. І це тільки попередні дані. За фактом може знадобитися значно більше часу.

За версією МГЕЗК, в Європі, наприклад, це призведе до ще більш частих фаз екстремальної спеки, посухи і проливних дощів. Міста все частіше стають зонами підвищених температур, перетворюючись на так звані "острови тепла".

Але найбільше від спеки страждають південні регіони Африки і Середземномор'я. Хоча ці регіони і так відрізняються високими показниками температури повітря.

Крім того експерти пророкують незворотне підвищення рівня Світового океану, що в результаті призведе до ще більших затоплень. Якщо ще 80 років тому масштабне затоплення вважалося "повінню століття", то досить скоро для людей це буде нормальним явищем.

Над підготовкою матеріалу працювали близько 230 вчених.