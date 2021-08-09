Будувати успішне життя потрібно на основі добробуту у стосунках із партнером. Так сказала нумерологиня Нонна Мусалян у програмі «My.ua».

Передусім Мусалян зазначає, що зараз змінюються епохи: почалася ера Водолія, відбуваються події, домінують інші цінності. Зокрема цьогоріч, каже вона, ключовим фактором стають сімейні стосунки. «2021 рік – він саме про баланс жіночого і чоловічого, якщо брати метафізику чисел», - підкреслює нумерологиня.

Як вона пояснює, руйнівні стосунки, у яких немає задоволення, любові та правди, нічого доброго не дадуть. Зараз, підкреслює Мусалян, найважливіше – це баланс і спільна мова у стосунках із партнером – від цього залежить успіх і в інших сферах. «Наскільки щиро ваші відносини з партнером складаються, настільки у вас розвивається бізнес і настільки ви багаті, здорові і успішні», - пояснює нумерологиня.

Отже, Мусалян робить висновок, що цьогоріч сімейні стосунки – це ключовий фактор успіху, саме на його основі сформуються й усі інші аспекти добробуту життя людини.

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