Чи можна вважати всі вакцини від коронавірусу безпечними?Це питання у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?» розглядає лікар-епідеміолог Сергій Кравченко.
«Усі вакцини, які представлені на ринку, безпечні. Річ у тім, що є прямі протипоказання, є люди-алергіки. У деяких випадках вакцинація може викликати алергічну реакцію. Уже під час масової вакцинації в рамках фармакологічного нагляду був проведений аналіз, який виявив ряд додаткових побічних явищ. Під час клінічних випробувань таких даних не було, а зараз ми бачимо: є незначна кількість випадків тромбозу з тромбоцитопенією. Також відзначені інші побічні ефекти, зокрема, розвиток міокардиту. Але, наприклад, щодо тромбозу з тромбоцитопенією серед усіх вакцинованих було всього 272 таких випадки, з яких 71 привів до смерті», - говорить експерт.
Він пропонує порівняти 71 летальний випадок і мільйони вакцинованих, які отримали захист від інфекції.
«Користь від вакцинації істотно переважує ризик від неї», - резюмує Сергій Кравченко.
Як повідомляє Politeka, раніше цей експерт заявляв, що для перемоги над пандемією потрібно вакцинувати всіх, крім тих, хто має протипоказання до цього.
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Також Politeka повідомляла, що в українському місті Моршині після вакцинації 66 відсотків дорослого населення не було відзначено жодного випадку зараження коронавірусом.