Вчора, 5 серпня, в Харкові СБУ провела низку обшуків у членів Азовського руху. «Національний корпус» заявляє, що влада боїться ветеранів і патріотів, тому вдалася до переслідування

В офіційній заяві «Нацкорпусу» наголошується, що реальна причина цих обшуків – бажання влади зачистити вулицю.

Сьогодні, 6 серпня, у Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання щодо обрання міри запобіжного заходу патріотам з Харкова. У «Нацкорпусі» закликають українців підтримати захисників України.

«Азовський рух восьмий рік стоїть в авангарді боротьби за нашу державу, як на передовій, так і в тилу, не даючи владі домовлятись з ворогами та здавати національні інтереси держави. Саме представники Азовського руху разом з іншими патріотичними об’єднаннями восьмий рік не дають проросійським силам розвалити країну зсередини», - заявили в «Національному корпусі».

Зазначається, що всі члени Азовського руху, у яких вчора пройшли обшуки – це ветерани російсько-української війни та громадські активісти, які завжди першими ставали на захист держави.

«Один із затриманих – автор відомого в усьому світі гасла «Путін – х*йло», харківський патріот, ветеран російсько-української війни Сергій Величко (Чілі). Сьогодні він постраждав за свою активну громадянську позицію», - йдеться в заяві.

Як повідомив «азовець» Максим Жорін, з усіх регіонів України на суд до «Чілі» та інших затриманих патріотів їдуть сотні людей.

«Але владі не подобається право українців на мирний протест. В Харківській області поблизу Валок силовики перекрили дорогу нашим активістам. Безпідставно тримали чотири години на місці, щось з’ясовуючи, і просто тягнули час. Відпустили лише коли зрозуміли, що просто так ніхто це терпіти не буде», - написав він.

Також лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький розповів, що під час обшуків у ветеранів і активістів нічого не знайшли.

«Зброя, яку вилучили в хлопців, виявилася абсолютно легальною. Гроші… У одного з хлопців – у Сергія Величка – знайшли велику суму грошей. Ту суму грошей, яку він абсолютно відкрито і публічно збирав на лікування Артема Мошенського (представника «Нацкорпусу», - ред.)», - сказав Білецький.

Як повідомляла Politeka, в Харкові з’явився перший проукраїнський кандидат на посаду міського голови.

Також Politeka писала, що Білецький заявив, що Захід нам нав’язує «формулу Штайнмаєра».