Які б норми не діяли в українському політичному житті, в будь-якому випадку знадобиться арбітр, який буде стежити за їхнім дотриманням. Але хто міг би стати таким арбітром?

Свою думку з цього приводу у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» висловлює експерт зі стратегічних комунікацій Владислав Міхєєв.

«Очевидно, що формальні інституції в ролі арбітра у нас не працюють, і не факт, що вони коли-небудь почнуть працювати. Ймовірно, ми повинні виробити щось на кшталт «заповіту» древніх євреїв. Адже у них не було ієрархії – було Письмо. Навіть левіти були не стільки арбітрами, скільки його виконавцями. Але для українців властива втеча в ту реальність, яка їм видається ідеальною. Уже багато років у побутовій міфології українців насаджується міф про європейський рай. Там і конституція, і демократія, і верховенство права – значить, і у нас має бути все те ж саме. Так, в європейській історії багато міфів, а й в українській їх не менше», - каже гість програми.

За його словами, українці не здатні вийти за межі своїх міфів, але ті міфи не можуть лежати в основі реального управління.

«Ці психосоціальні структури трансформуються дуже повільно і неефективно. Усередині країни повинен виникнути якийсь вольовий суб'єкт історичної дії, який сформулює виразну мету», - вважає Владислав Міхєєв.

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