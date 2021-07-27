Як в Україні визначаються призові суми для переможців Олімпіади, і наскільки вони порівнянні з аналогічними цифрами в інших країнах? Про це у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає глава політичної партії «Рідна країна» Микола Томенко.
«Призові у нас досить високі. Ми виходимо з того, що ми бідна країна, але в цьому випадку спортсменів потрібно нагородити. В першу чергу для спортсменів намагаються розв'язати базове питання – питання про житло. Після розв'язання цього питання можна вже інвестувати у свій талант і формувати позитивний спортивний імідж України. Я не знаю, як там рахували фінансисти, але сума призових вже довгий час тримається на одному рівні, її тільки індексують з урахуванням зниження гривні. У доларах нагорода залишається колишньою: 125 тисяч за перше місце, 80 тисяч за друге і 50 за третє», - повідомляє політик.
За його словами, проблема є з учасниками не Олімпійських, а Паралімпійських ігор.
«У цій галузі немає настільки великої конкуренції, як на Олімпіадах. Більшість країн вважає, що Паралімпійські ігри потрібні не для перемог, а для адаптації до нормального життя. Але Україна, подібно до Росії та Китаю, зробила їх частиною свого іміджу. Однак тут призові набагато менші», - каже Микола Томенко.
Як повідомляє Politeka, український шпажист Ігор Рейзлин виграв на Олімпіаді бронзову медаль.
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Також Politeka повідомляла, що, за словами політика Артура Палатного, через недофінансування українська олімпійська збірна виявилася найменшою в історії країни.