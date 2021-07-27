Як в Україні визначаються призові суми для переможців Олімпіади, і наскільки вони порівнянні з аналогічними цифрами в інших країнах? Про це у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає глава політичної партії «Рідна країна» Микола Томенко.

«Призові у нас досить високі. Ми виходимо з того, що ми бідна країна, але в цьому випадку спортсменів потрібно нагородити. В першу чергу для спортсменів намагаються розв'язати базове питання – питання про житло. Після розв'язання цього питання можна вже інвестувати у свій талант і формувати позитивний спортивний імідж України. Я не знаю, як там рахували фінансисти, але сума призових вже довгий час тримається на одному рівні, її тільки індексують з урахуванням зниження гривні. У доларах нагорода залишається колишньою: 125 тисяч за перше місце, 80 тисяч за друге і 50 за третє», - повідомляє політик.

За його словами, проблема є з учасниками не Олімпійських, а Паралімпійських ігор.

«У цій галузі немає настільки великої конкуренції, як на Олімпіадах. Більшість країн вважає, що Паралімпійські ігри потрібні не для перемог, а для адаптації до нормального життя. Але Україна, подібно до Росії та Китаю, зробила їх частиною свого іміджу. Однак тут призові набагато менші», - каже Микола Томенко.

Як повідомляє Politeka, український шпажист Ігор Рейзлин виграв на Олімпіаді бронзову медаль.

Також Politeka повідомляла, що, за словами політика Артура Палатного, через недофінансування українська олімпійська збірна виявилася найменшою в історії країни.