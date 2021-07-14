Аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса в ефірі програми “Культ Особистості” з Русланом Бізяєвим розповів, чи все так добре в Євросоюзі.

Ілія Куса зазначив, що вже не існує дискурсу про те, що в Євросоюзі все добре.

"Він не просто застарів. Він вже минуле століття, він вмирає разом зі старим світовим порядком, який теж вмирає... Спочатку ця ідея народилася з дискусії про те, як Євросоюзу жити далі. Тому що виникли об'єктивні проблеми. Проблеми виникли з розширенням ЄС... Чим більшим він ставав, тим більше ставало проблем. Тому що нові країни, які приєднувалися до ЄС, більша частина з них, за окремими винятками, вони більше беруть з бюджету ЄС, ніж дають", - сказав Куса.

За його словами, це тягарем лягло на Німеччину, Францію і країни Бенілюксу.

"З плином часу дисбаланси нікуди не пішли. Між східною Європою, західною, північною, південною. Економічні, торговельні, фінансові, політичні. Вони всі ще різні. Це різні регіони. І в міру того, як Європейський Союз еволюціонував, коли були прийняті той же Лісабонський договір, тобто, вони намагалися посилити інтеграцію, виходило так, що багато країн все ще залишалися латентними євроскептиками", - додав Ілія Куса.

Він зазначив, що прикладом такої країни є Польща, яка зберігає свій націоналізм і суверенітет.

"Польща, Угорщина, Румунія в меншій мірі, але теж — вони чинили опір повноцінній інтеграції. Були деякі питання, які, історично так склалося, для них були дуже важливими. І вони не хотіли їх віддавати наднаціональним Брюссельським структурам. Це була одна з проблем, яка реально поставила під питання як Європейському союзу функціонувати", - підкреслив Куса.

За його словами, Євросоюз дійшов до такої стадії свого розвитку, коли постало питання: він залишається економічним союзом, або йде в політичну і військову інтеграцію. Через це думки розділилися, і частина країн виступила проти такої інтеграції, що посилює проблему.

Як повідомляла Politeka, Єрмолаєв заявив, що колективного Заходу, який існував кілька десятиліть після Другої світової війни, не існує сьогодні.

Також Politeka повідомляла, що Бізяєв заявив про ЄС, що такі глобальні конструкції так швидко не падають.