Генеральний директор ДП «Прозорро» Василь Задворний розповів у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» про те, як можна зекономити на системі державних закупівель.

«Взагалі, оці «допрозорівські» часи згадуються як щось дивне. Дізнатися, що держава взагалі купує! Зараз ми статистично можемо побачити, що ми купуємо в першу чергу. За минулий рік очевидний чемпіон – це фармацевтична продукція, лікарські засоби. Дуже багато купували, приблизно у 20 відсотках випадків при закупівлі товарів були лікарські засоби. Ремонти – це теж дуже популярна наша стаття. Паливно-мастильні матеріали, канцелярія – доволі прості речі», - розповідає він.

Скільки вдалося зекономити на закупівлях? Перш ніж відповісти на це запитання, Василь Задворний пояснює, що таке економія.

«Це різниця між тим, що у тебе є, і тим, на яку суму в тебе контракт. Логіка: у мене є 10 тисяч доларів на автомобіль. От якщо я його купив за вісім тисяч, я дві тисячі зекономив собі. Тут рівно та ж сама ідея. Державний замовник має якусь суму в бюджеті, він купив у мене – він зекономив. Економія сильно, просто радикально залежить від кількості учасників. Ми раз на два місяці проводимо хіт-парад найкращих закупівель, і бачимо, що відсоток економії напряму залежить від кількості учасників», - пояснює гендиректор «Прозорро».

«Середня економія складає 7,5 – 10 відсотків, але є випадки на 80 відсотків, на 50. Наприклад, одна з останніх закупівель була в Меджибівській сільській раді. Вони купували спортінвентар для школи, 80 тисяч гривень. Зрештою, купили за 46 тисяч, зекономивши майже 50 відсотків», - каже він.

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