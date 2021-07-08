У програмі «Прогноз» із Вікторією Панченко політолог Руслан Бізяєв пояснив, чому українські державні монополії переживають зараз етап банкрутства.

Гість програми повідомляє, що сьогодні українські державні монополії переживають глибоке банкрутство. «На мій погляд, банкрутство абсолютно штучне. Мета банкрутства зрозуміла, щоб до 2025 року ні у кого не виникало питань, чому вони були приватизовані», - міркує він.

Отже, як каже Бізяєв, зараз влада хоче показати неефективність та збитковість державних монополій, аби приватизувати їх і будувати капіталізм. Це, на його думку, суголосно заявам, які звучали у 1980-1990-х роках: капіталізм вимагає приватизації, тоді буде робота, прибуток і добробут.

Тим не менш, політолог пояснює, все працює не так просто. До того ж, він припускає, що у Вашингтоні Зеленський також підніме тему приватизації державних монополій, що має відбутися до 2025 року. Як зазначає Бізяєв, сьогодні йдеться про такі ключові напрямки – «Укрзалізниця», «Укрпошта», «ПриватБанк» і «Ощадбанк».

Цікавою він вважає також ситуацію із «Енергоатомом», що ось-ось збанкрутує. «Не менш цікава ситуація у нас з морськими портами, які хочуть віддати в концесію, а фактично продати», - каже експерт і додає, що це ж стосується і «Одеського припортового заводу».

Отже, Бізяєв підсумовує, до чого призведуть ці дії влади: «До 2025 року частка державної власності в структурі нашої економіки впаде з 25% до 12%».

Як повідомляла Politeka, Омелян назвав «Укрзалізницю» своїм болем і розповів, що там відбувається.

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