Яких наслідків варто чекати українцям від прийняття закону про олігархів? Це питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає політичний діяч Тарас Чорновіл.
«Згідно із законом, одна з ознак олігарха – заняття політичною діяльністю. Але для цього потрібно займати певні державні посади. Крім того, в законі йде мова про фінансування публічних акцій. Але ви коли-небудь бачили, щоб олігархи безпосередньо фінансували мітинги та демонстрації? Ні, їх завжди фінансують якісь компанії. Використовується чорна готівка, яку неможливо відстежити», - каже гість програми.
Він також торкнувся питання про санкції, яким повинні піддатися олігархи.
«В олігархів не відберуть ні бізнес, ні ЗМІ – вже пояснили, що такі санкції були б антиконституційними. Просто олігарх позбавляється права фінансувати політичні партії. Але назвіть мені хоч одного великого бізнесмена, який би з власної кишені оплачував свою виборчу кампанію», - зауважує Тарас Чорновіл.
Раніше, як повідомляє Politeka, він прокоментував захоплення білоруського опозиціонера Романа Протасевича диктаторським режимом Лукашенка.
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Також для Politeka Чорновіл зазначив, що Володимир Путін прагне до відтворення двополюсного світу.