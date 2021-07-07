Яких наслідків варто чекати українцям від прийняття закону про олігархів? Це питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає політичний діяч Тарас Чорновіл.

«Згідно із законом, одна з ознак олігарха – заняття політичною діяльністю. Але для цього потрібно займати певні державні посади. Крім того, в законі йде мова про фінансування публічних акцій. Але ви коли-небудь бачили, щоб олігархи безпосередньо фінансували мітинги та демонстрації? Ні, їх завжди фінансують якісь компанії. Використовується чорна готівка, яку неможливо відстежити», - каже гість програми.

Він також торкнувся питання про санкції, яким повинні піддатися олігархи.

«В олігархів не відберуть ні бізнес, ні ЗМІ – вже пояснили, що такі санкції були б антиконституційними. Просто олігарх позбавляється права фінансувати політичні партії. Але назвіть мені хоч одного великого бізнесмена, який би з власної кишені оплачував свою виборчу кампанію», - зауважує Тарас Чорновіл.

Раніше, як повідомляє Politeka, він прокоментував захоплення білоруського опозиціонера Романа Протасевича диктаторським режимом Лукашенка.

Також для Politeka Чорновіл зазначив, що Володимир Путін прагне до відтворення двополюсного світу.

https://youtu.be/NtNEmqyAJ6U