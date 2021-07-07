Сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи буде політика впливати на сім'ї в майбутньому.

«Звичайно, буде. Впливатиме так само, як і релігійні переконання. Оскільки сім'ї все-таки повинні будуватися не просто на якійсь закоханості або сексуальному потягу. Вони повинні будуватися ще на спільності інтересів. Ось якщо в цій спільності інтересів буде вбитий кілок політикою або ставленням до гей-параду, або розумінням, чи є Росія агресором... То, звичайно, будуть сварки», - каже експерт.

За його словами, багато хто сприймає сім'ю як початкову ланку суспільства, в якій люди вирішують побутові складнощі і труднощі.

«Є навіть такий вислів «тягнуть лямку життя». На жаль, у дуже багатьох таке ставлення. При цьому нібито «тягнути лямку» разом легше. Щоб ця «лямка» була масштабнішою, ще народять купу дітей, яких треба годувати і виховувати. Але треба ж чимось партнера утримати. Куди ж він зараз піде, якщо діти, відповідальність і все таке інше?», - сказав Толкачов.

Він зазначив, що після того, як у пари проходить закоханість і первинна пристрасть, на якій і почала будуватися сім'я, то раптом виявляється, що партнери дійсно просто «тягнуть лямку життя» і в цьому немає жодної радості.

«Тобто немає спільних якихось емоцій, переживань... І дійсно стоїть велике питання – чи зберігалася б більша частина сімей і шлюбів, якби шлюб треба було щороку підтверджувати, як підписку на сервіс в інтернеті? Насправді це хороша була б ідея... Річ у тім, що багато хто боїться розірвати шлюб і змінити сімейний стан, тому що вже є усталені системи відносин, є звичка, є певний побут... Таким чином, зараз сім'я – це більше якийсь рудимент минулого, це пережиток, в якому люди спільно виживають, але щастя в цьому дуже мало», - підкреслив футуролог.

Толкачов стверджує, що дуже мала кількість сімей примудряється побудувати відносини на взаємоповазі, любові і ніжності.

Як повідомляла Politeka, Толкачов заявив, що домашнього насильства в майбутньому має стати менше, оскільки його поява пов'язана з психологічної вразливістю і комплексами.

Також Politeka писала, що Толкачов радить починати говорити з дітьми про прийняття свого тіла з 6-7 років.