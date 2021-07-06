У програмі «On Target з Капітаном Гарі Табах» російський опозиційний політик і громадський діяч Дмитро Гудков заявив, що, будучи при владі та маючи певні вигоди, він все одно намагався ніколи не зраджувати своїм принципам.

Як розповідає політик, на початку цього століття він виступав за те, аби інтегрувати Російську Федерацію у світову цивілізацію. Водночас він зазначає, що від своїх намірів не відмовляється і досі. «Просто влада зійшла з розуму і пішла у зворотній бік», - пояснює Гудков.

Він додає, що йому випало в цей момент бути на зустрічному русі влади, але разом із нею він продовжувати свою політичну діяльність не хотів. Політик міркує, що в такому разі існує загроза побудови в Росії мафіозної диктатури, а владу він називає бандитами.

Як згадує Гудков, всі вважали, що в Думі на нього дивляться як на білу ворону, адже лише він голосував проти. Але сам він заперечує таке ставлення до себе. «Зі мною хотіли всі спілкуватися, ну крім зовсім відморожених. Мене часто звали поговорити в депутатське кафе, де говорили: молодець, Діма, ми тебе підтримуємо, але ми так не можемо», - розповідає політик. Він пояснює, що депутати боялися втратити свій бізнес, адже його могли просто забрати за неправильні дії.

Також політик зазначає, що депутати насправді хотіли і чекали його повернення в Думу, що там так і не з’явилося незалежних груп. Тому Гудков порівнює Думу з казармою в армії: всі мають чітко виконувати накази. «Голосувати всі повинні так, як їм скажуть і немає ніякої дискусії», - підсумовує він.

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