У програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» економіст Віктор Скаршевський назвав ключові економічні ризики для громадян України цього року.

За словами гостя програми, найбільший ризик для громадян України цього року – це ріст тарифів на ЖКП, зокрема на опалення та постачання гарячої води. «Це те, що стосується кожної людини», - підкреслює він.

Водночас Скаршевський навіть називає це не стільки ризиком, скільки цілком запрограмованою подією. «Вже з травня скасований так званий режим спеціальних зобов'язань по газу перед теплокомуненерго, і тепер вони повинні купувати газ за так званою ринковою ціною», - пояснює він.

Як каже економіст, ринкова ціна в Україні прив’язана не до власного видобутку, а до імпортного паритету, а це 17 гривень за кубометр, якщо враховувати доставку. Він зазначає, що про зниження тарифів можна забути, оскільки до цього немає жодних передумов. «Зараз вже за 400 доларів зашкалило за 1000 кубометрів. Рік тому це було 60 доларів», - повідомляє Скаршевський. Він попереджає, що ця політика тарифо- і ціноутворення призведе лише до того, що теплокомуненерго доведеться удвічі більше платити за газ, аніж зараз враховано в тарифі.

Експерт пояснює, що тоді теплокомуненерго доведеться змінити свої тарифи, адже між ціною на тепло і на газ існує залежність: якщо газ зріс удвічі, то й тепло має зрости приблизно у півтора рази. Водночас він повідомляє, що газовий тариф так і становитиме 8 гривень до травня наступного року, адже це річний тариф.

Також Скаршевський торкається теми субсидій, адже свою політику щодо них влада змінила у травні: вирішили обмежити доступ за певними критеріями і скасувати місцеві комісії, що призначали виплати. «Тобто, коли індивідуально треба було дивитися, чи потребує сім'я або людина субсидії, чи ні. А таких субсидій за статистикою Міністерства соціальної політики було призначено 32% від усіх», - підсумовує експерт.

Нагадуємо, Скаршевський розповів про економічну ситуацію в США.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Некрасов розповів про китайську економіку.