Україна офіційно вважається парламентсько-президентською республікою - але наскільки це відповідає дійсності? Питання в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає політичний експерт Віталій Романченко.

«Український державний лад я б назвав квазідемократичним. Нагадаю, що слово «демократія» буквально означає народовладдя. Однак в Україні є нібито поділ влади, нібито виборні органи, але реальна влада належить олігархам – великому капіталу. Тобто республіка, в тому числі й парламентсько-президентська – це тільки форма. Потрібно дивитися, яким змістом вона наповнена. Крім того, ходять розмови про зовнішнє управління – навіть Зеленський не витримав і в відкриту заявив Путіну, що це не так. Але ж і справді Україна повинна приймати такі рішення, які вигідні їй, а не іншій державі. Це і є суверенітет», - говорить експерт.

Але зараз, на його думку, цього немає – Україна тільки щось обіцяють.

«Ми діємо в інтересах інших країн, але навіть не отримуємо обіцяного», - вважає Віталій Романченко.

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