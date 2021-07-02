Що в Україні відбувається з Міністерством соцполітики? На це питання постаралася відповісти експерт з економічних питань Юлія Глушко журналістці Любові Завальнюк у програмі «Суть подій» на YouTube.

«За це відповідають усі ті, кого ми обираємо. Українці вибирають Верховну Раду, вона, користуючись нашим вибором, вибирає нам Кабінет Міністрів, він в свою чергу користується тим, що ми ні з кого нічого не вимагаємо. Тому Кабінет Міністрів неефективно використовує грошові активи, яких не вистачає на соціальне забезпечення дітей, пенсіонерів і молодих сімей», - сказала вона.

Глушко вважає, що відповідно створюється коло феодалізму і феодальної залежності, а так відбувається, тому що українці не хочуть навчитися вимагати виконання очікувань від тих, хто приходить до влади.

«Для мене не зрозуміло, чому в бюджеті зростання соціального захисту та пенсійного забезпечення - це одна стаття і як зрозуміти, що з них пенсія, а що з них захист? Давайте окремо захищати пенсіонерів і окремо захищати народжуваність, а вони планують збыльшитися тільки на 40 мільярдів гривень і це дуже маленька цифра в порівнянні з тим, як вони хочуть поліпшити судову владу», - резюмувала вона.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що податкова амністія не буде користуватися популярністю серед громадян.

Також раніше Глушко розповідала, що серед новоприбулих ФОПів 40% додалося в області IT.